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Trabzonspor'da yeni sezon planlaması ve transfer zirvesi

Trabzonspor'da yeni sezon planlaması ve transfer zirvesi
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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan liderliğinde İstanbul'da yapılan toplantıda geçen sezon değerlendirilirken, yeni sezon hedefleri, transfer çalışmaları, bütçe ve Avrupa kupaları yol haritası ele alındı.

TRABZONSPOR'DA yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda, hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kulübün üst düzey yöneticileri ile teknik heyeti İstanbul'da bir araya geldi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke katıldı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda geçtiğimiz sezonun genel değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, devam eden transfer çalışmaları, mevcut kadro planlaması, bütçe ve mali konular ile akademi yapılanmasına ilişkin başlıkların ele alındığı belirtildi.

YENİ SEZON VE AVRUPA YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada ayrıca yeni sezon hedefleri ve takımın Avrupa kupalarında mücadele edeceği süreç kapsamında izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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