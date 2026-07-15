Haberler

Trabzonspor iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanı yaptı. Oyuncular core çalışması yaparken, takımdan ayrılması gündemde olan Denis Draguş idmanda yer aldı, transfer teklifleri alan Paul Onuachu ise katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına verilen iki günlük iznin ardından yeniden başladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Oyuncular ağırlıklı olarak core çalışması yaptı. Trabzonspor günün ikinci çalışmasını ise saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Takımdan ayrılması gündemde olan Rumen futbolcu Denis Draguş, sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Transfer teklifleri alan Nijeryalı golcü Paul Onuachu ise sabah idmanında yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını gün içinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor