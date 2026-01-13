Haberler

Trabzonspor'da İstanbul zirvesi

Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmaları ve planlamalar üzerine İstanbul'da toplandı. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik ekip, takımın hedefleri doğrultusunda geleceğe yönelik stratejileri değerlendirdi.

Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, devam eden transfer çalışmaları ve sezonun ikinci yarısına yönelik planlamalar kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda, bordo-mavililerin mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar masaya yatırılırken, takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek transfer ve kadro stratejisi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

