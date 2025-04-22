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Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli Sakatlandı

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli Sakatlandı
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Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan futbolcusunun sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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