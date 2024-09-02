Trabzonspor'da teknik direktörlük krizi: Fatih Tekke'nin kuzeninden olay iddia

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu olmuştu. Fatih Tekke ile görüşen bordo-mavililer ibreyi Şenol Güneş'e kırmış ve deneyimli teknik adam, başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitmişti. Bu gelişmenin ardından Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke'den olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

TEKKE'NİN KUZENİNDEN OLAY İDDİA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke, Trabzonspor'un 31 Ağustos tarihinde Fatih Tekke ile anlaştığını, ardından siyasi baskı sebebiyle Fatih Tekke'den vazgeçip, tekrar Şenol Güneş ile masaya oturduğunu iddia etti.

Kenan Tekke'nin sözleri şöyle; ''31 Ağustos'ta Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'yi arıyor. 'Hocam, gel. Trabzonspor'un sana ihtiyacımız var' diyor. Fatih hoca da şartsız, kayıtsız kabul ediyor ve pazartesi görüşmek üzere sözleşiyorlar. Ancak ne olduysa, 1 gün sonra Ertuğrul Doğan, Fatih hocamızı arıyor ve 'Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız' diyor ve Şenol Güneş gündeme geliyor. Yazıklar olsun bu şehre ve bu şehrin çocuklarına ihanet edenlere. Yazıklar olsun siyasetinize.''