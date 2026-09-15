Trabzonspor’da teknik direktör Thomas Reis dönemi

TRABZONSPOR, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüple anlaşma sağlayan Reis, görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere kentte geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları Thomas Reis ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla sona erdi. Bordo-mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu Alman teknik adamla prensip anlaşmasına varmasının ardından Reis, bu akşam saat 21.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Alman teknik adamı Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, çiçeklerle karşıladığı Alman teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisine tespih hediye edilen Thomas Reis, taraftarlara 3'lü de çektirdi. Reis, kendisini bekleyen taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

SÖZLEŞME İÇİN SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Trabzon'a gelen Thomas Reis'in bordo-mavili kulübün yetkilileriyle bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirmesi ve ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SAMSUNSPOR İLE SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Süper Lig tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Alman teknik adam, Samsunspor'un başında görev yaptığı dönemde kırmızı-beyazlı ekiple başarılı bir performans ortaya koyarken, Türkiye'de geçirdiği süreçte Süper Lig'i ve Türk futbolunu yakından tanıma fırsatı buldu.

LUDOGORETS'TE 11 MAÇTA 7 GALİBİYET

Son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Reis, bu sezon takımının başında çıktığı 11 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam, Trabzonspor ile yapılan görüşmelerin ardından bordo-mavili takımın başına geçmek üzere Türkiye'ye geldi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Thomas Reis'in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bordo-mavili takımın başındaki görevine başlaması bekleniyor. Reis, Trabzonspor kariyerinin ilk günlerinde bordo-mavili takımın Galatasaray ile sahasında oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına odaklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı