Trabzonspor'dan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağ alt baldırında kısmi yaralanma ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Savic'in tedavisine başlandığı belirtildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili oyuncu Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Savic'in sağlık durumuyla ilgili, Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON

