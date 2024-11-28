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Trabzonspor'da Seçim Süreci ve Yeni Yönetim Listesi
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Trabzonspor'da yapılacak olağan genel kurulda başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi açıklandı. 9,909 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel kurulda kulübün net borcu 3 milyar 940 milyon lira olarak belirlendi.

Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, beraberindeki başkanvekili Osman Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyerek, yönetim kurulu ve yetkili kurulların listeleri ile bilgilendirme yaptı.

Ören, Doğan'ın listesini şu isimlerden oluştuğunu açıkladı:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın asil listesinde 3'ü yeni olmak üzere 14 isim yer aldı.

Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Borç 3 milyar 940 milyon lira

Bu arada Mahmut Ören, bir soru üzerine de Trabzonspor'un 31 Ekim itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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