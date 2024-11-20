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Trabzonspor'da Seçim Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Seçim Hazırlıkları Başladı
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Trabzonspor Kulübü'nde ay sonunda yapılacak olağan genel kurul öncesinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim listesi Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edildi. Olağan Genel Kurul, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.

Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bazı yöneticilerle Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti.

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul yarın ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

Bordo-mavili kulüpte başkan adayları, bugün saat 18.00'e kadar listelerini sunabilecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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