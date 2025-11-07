Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu: Batagov ve Saatçı'nın Durumu Açıklandı

TRABZONSPOR'da, antrenmanda sakatlanan Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'nın sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'nın sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklamasında, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı'nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.