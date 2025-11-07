Haberler

Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu: Batagov ve Saatçı'nın Durumu Açıklandı

Trabzonspor'da Sakatlık Kabusu: Batagov ve Saatçı'nın Durumu Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, antrenman sırasında sakatlanan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı'nın sağlık durumlarını duyurdu. Sağlık Kurulu Başkanı, her iki oyuncunun da uyluk bölgelerinde kanama ve ödem tespit edildiğini belirtti.

TRABZONSPOR'da, antrenmanda sakatlanan Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'nın sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'nın sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklamasında, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı'nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.