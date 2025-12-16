Trabzonspori Mustafa ile Folcarelli'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklamada yaptı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynanan müsabakada sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptandığını açıkladı.

Bordo Mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı. - TRABZON