Trabzonspor'dan Zubkov'un sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hesapcom Antalyaspor maçında sakatlanan Oleksandr Zubkov'da kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Zubkov'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
