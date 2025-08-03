Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'un Doğum Günü Kutlandı

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'un Doğum Günü Kutlandı
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı.

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde ise Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman maçında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde ise Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov için doğum günü kutlaması yapıldı. Takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde kesilen pastanın ardından futbolcular, Zubkov'un yeni yaşını tebrik etti.

Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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