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Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

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Trabzonspor'da Cihan Çanak, Beşiktaş maçında son dakikasında Felix Uduokhai ile çarpıştıktan sonra futbolseverleri korkuttu. Sert düşüş sonrası yerde hareketsiz kalan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra bilinci açık bir şekilde sedyeyle kenara geldi.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştığı maçın son dakikasında bordo-mavili futbolcu Cihan Çanak, korkutan bir sakatlık yaşadı.

Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE YERDE KALDI

90. dakikada Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.

Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü. Genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trabzonspor Ozan Tufan Beşiktaş Trabzon Futbol Yaşam Spor Son Dakika

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