Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti
Trabzonspor'da Cihan Çanak, Beşiktaş maçında son dakikasında Felix Uduokhai ile çarpıştıktan sonra futbolseverleri korkuttu. Sert düşüş sonrası yerde hareketsiz kalan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra bilinci açık bir şekilde sedyeyle kenara geldi.
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştığı maçın son dakikasında bordo-mavili futbolcu Cihan Çanak, korkutan bir sakatlık yaşadı.
HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE YERDE KALDI
90. dakikada Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü. Genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.