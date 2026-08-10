Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenmanda dinamik ısınma, 5'e 2, dayanıklılık ve dar alan oyun çalışmaları yapıldı. Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'deki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 1'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı