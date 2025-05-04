Trabzonspor'da İki Futbolcunun Kas Yaralanması

Trabzonspor'da İki Futbolcunun Kas Yaralanması
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Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ve kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yapılan MR görüntülemeleri sonucunda her iki oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını belirtti.

Beşir, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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