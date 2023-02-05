Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny, BAE'den gelen teklifi kabul etti

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Bordo-mavililerin yıldızı Djaniny Semedo, kendisine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'tan gelen teklifi kabul etti. Mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenen futbolcu, maç kadrosundan çıkarılacak.

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı mücadelede oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan Djaniny, bordo-mavili ekip ile yollarını ayırıyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenen bordo-mavililerin yıldızı Djaniny, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Sharjah'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

GALATASARAY MAÇININ KADROSUNDAN ÇIKARILACAK

Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gönderiliyor. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi.