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Trabzonspor’da Folcarelli ameliyat oldu

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli’nin ameliyat edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Hazırlık maçında aldığı darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri oluşan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'ye yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuza başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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