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Trabzonspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kılıç, Tekke'nin kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek, gelecek hedefler doğrultusunda yeni bir yol haritası çizildiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kılıç, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamasında, Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımın geleceğini kapsamlı değerlendirdiklerini belirtti.

"Görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadesini kullanan Kılıç, şöyle devam etti:

"Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Bugün gelinen noktada, varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık."

Kılıç, Fatih Tekke'ye teşekkür ederek "Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz. Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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