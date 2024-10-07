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Trabzonspor'da En Skorer Simon Banza

Trabzonspor'da En Skorer Simon Banza
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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, 7 maçta 9 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Sezon beklentilerinin altında kalan bordo-mavililerde, yeni transfer Simon Banza 3 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Trabzonspor'un en skoreri Simon Banza

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, - SÜPER Lig'de 8'inci hafta geride kalırken Trabzonspor, 7 maçta 9 puan toplayarak 10'uncu sırada yer alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Sezona beklentilerin altında başlayan ve milli araya moralsiz giren bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 3 golle yeni transfer Simon Banza oldu.

Süper Lig'de sezona Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak 2'nci haftada tecrübeli hocayla yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor, milli araya moralsiz girdi. Yaz transfer sezonunda şampiyonluk hedefi için oldukça iddialı bir kadro yapılanmasına giden bordo-mavililerde gelinen süreçte ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar, beklentilerin altında kaldı. Karadeniz ekibi, oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet elde ederken 6 maçtan da beraberlikle ayrılarak 9 puan topladı.

Trabzonspor, 1 galibiyet ve 6 beraberlik elde ettiği 7 maçta rakip filelere 7 gol gönderirken kalesinde ise 6 gol gördü. Trabzonspor'da kaydedilen 7 golün 2'si kafayla (Okay Yokuşlu Beşiktaş'a, Simon Banza Hatayspor'a); 5'i ayakla (Umut Bozok, Simon Banza 2, Visca, Denswil) atıldı. Bordo-mavililer, geride kalan haftalarda 1 penaltı kazanırken Konyaspor karşısında bu penaltıyı Simon Banza gole çevirmişti.

SADECE 1 GALİBİYET

Trabzonspor ilk yarısını önde tamamladığı Konyaspor maçından galip ayrılırken, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Kayserispor maçından da son dakikalarda bulduğu 2 golle beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer oynadığı 7 maçın 3'ünde (Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK) gol kaydedemedi. Oynadığı 4 deplasman maçından da sahadan berabere ayrılan Trabzonspor sadece Hatayspor deplasmanında gol atma başarısı (1-1) gösterdi. Karadeniz ekibi, attığı 7 golün 6'sını iç sahada kaydetti.

EN SKORER BANZA

Trabzonspor'da yeni transfer Simon Banza, 3 golle en skorer oyuncu olurken, Stefano Denswil, Okay Yokuşlu, Edin Visca ile Umut Bozok ise takımlarına 1'er gol katkısında bulundu. Karadeniz ekibinde Denis Dragus, Enis Bardhi ile Anthony Nwakaeme 1'er asist yapan isimler oldu. Öte yandan Trabzonspor'un bu sezon 7 maçta 2 şutu direkten döndü.

LİDER İLE PUAN FARKI 13'E ÇIKTI

Trabzonspor bu sezon ligde gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla da zirve ile puan farkını 13'e çıkardı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon aynı süreçte 4 galibiyet 3 beraberlik ve 12 puan ile 5'inci sırada yer almıştı.

TAKIMA 3 GÜN İZİN

Bu arada Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Hatayspor ile oynanan maçın ardından takıma 3 gün izin verdi. Bordo mavililer, milli ara sonrası sahasında oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına 9 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Trabzon

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