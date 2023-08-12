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Trabzonspor'da Edin Visca'nın sağ kasık bölgesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

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Trabzonspor'un Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Edin Visca'nın sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Edin Visca'nın sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da Edin Visca müsabakanın ilk yarısında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle ikinci devrede oyundan alınmıştı. Trabzonspor, sağlık kontrolünden geçen Boşnak oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

KASTA ZORLANMA VE KANAMA

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Antalyaspor Edin Visca Spor Haberler

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