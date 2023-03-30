Trabzonspor'da deprem! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
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Yeni bir yapılanma içerisine giren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollarını ayırdı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya temsilcilerinden Bahia ile anlaşmaya vardı. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Hugo, Bordo-Mavili ekipte 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon isteneni veremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollar ayrıldı. Böylelikle yeni sezon için yapılanmaya başlayan bordo mavililerde futbolcu bazında ilk ayrılık gerçekleşti.
HUGO'NUN TRABZONSPOR KARNESİ
31 yaşındaki savunmacı bordo mavili takımda 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık net 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.
HUGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bordo-mavili ekiple bu sezon toplamda 31 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atarken takımı adına asist katkısı sağlayamadı.