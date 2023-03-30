Trabzonspor'da deprem! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

Yeni bir yapılanma içerisine giren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollarını ayırdı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya temsilcilerinden Bahia ile anlaşmaya vardı. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Hugo, Bordo-Mavili ekipte 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.