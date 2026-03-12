Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON , TRABZONSPOR'da Arseniy Batagov'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü, Arseniy Batagov'un sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili takımda Süper Lig'in 25'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşma sonrası oyuncunun, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

