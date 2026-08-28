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Trabzonspor, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı için antrenmanlara başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke, takımın başında ilk antrenmanı yönetti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifa kararı alan ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke, akşam antrenmanında yeniden takımın başında yer aldı. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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