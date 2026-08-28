Trabzonspor, Amed maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA