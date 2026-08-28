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Trabzonspor, Amed maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Amed maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Ferencvaros maçında oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 ve dar alan oyunlarıyla ter attı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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