UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "İkinci yarı çıkmadan önce oyuncularımızla yaptığımız konuşmada devre arasında onlara inanmamız gerektiğini, bunu çevirebileceğimizi söyledim." dedi.

Reis, maçın oynandığı Bulgarska Armiya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Oyuna başlangıçlarının iyi olmadığını belirten Reis, şöyle devam etti:

"Fiziksel, ikili mücadelenin olacağını ifade etmiştik. Şanssız da bir gol yedik. Ama ikinci yarı çıkmadan önce oyuncularımızla yaptığımız konuşmada devre arasında onlara inanmamız gerektiğini, bunu çevirebileceğimizi söyledim. Aslında ikinci yarının geneline bakınca 3-4 tane de çok iyi gol pozisyonu yakaladığımızı söyleyebiliriz. İlk yarıda da aslında çok iyi bir tane bir gol fırsatımız vardı. Genelde son dakika golüyle kazanılan galibiyetler sonrası şanslı olunduğu düşünülebilir. Ama bizim adımıza durum böyle değil diye düşünüyorum. Çünkü 60-65 sonrasında daha güçlü kaldığımızı, daha güçlü olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."

"İyi bir tutum, iyi bir davranış gösterdik." diyen Reis, "Bizim adımıza şu an yapmamız gereken şey bir sonraki zor maçımız, pazartesi günü oynayacağımız zor maçımıza hazırlanmak. Şu an önce dinleneceğiz. Ondan sonra yüzümüzde bir gülümsemeyle birlikte ve 3 puanla birlikte evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alman teknik adam, sakat futbolcuların Göztepe maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili olarak ise, "Aslında ben son maçın ardından sakat oyuncuların iki maçta da oynamayacağını söylemiştim. Dolayısıyla Göztepe maçında da oynamayacaklar. Ama Avrupa maçlarında statü gereği oynatamadığımız hücum oyuncularımızı o maçta oynatabileceğiz. Ayrıca bu maçta benim tercihen kadroya almadığım ve dinlendirdiğim Savic ve Muçi de o karşılaşmada forma giyebilecek. Bazen oyuncuları dinlendirmek gerekir. Korumak gerekir." dedi.

Gisdol'un açıklamaları

CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol ise her zaman takımını koruyan bir teknik adam olduğunu belirterek "Bazı oyuncuları işaret edip o hata yaptı bu hata yaptı diyemeyiz. Sonuç ortada, ben böyle biri değilim." dedi.

İki takımın da kadro maliyetleri arasında büyük farkın bulunduğunu ifade eden Gisdol, "Bugün ortaya koyduğumuz şey bir mucizeydi. Bence bu kadarını söylemek bile hakkaniyetli olmak demek. İlk adımları çok hızlı attık. Şimdi daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Bugün belirleyici olan şey detaylardı, büyük şeyler değil." diye konuştu.

Kaynak: AA