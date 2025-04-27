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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 4-3 Yenerek Üç Puan Aldı

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 4-3 Yenerek Üç Puan Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti. Maçta Zubkov ve Sikan öne çıkan isimler oldu.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesizgüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 80 Arif Boşluk), Medny (Dk. 70 Lundstram), Ozan Tufan (Dk. 90 Cham), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Visca, Sikan (Dk. 70 Enis Destan), Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard (Dk. 83 Efecan Karaca), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 90 Arda Usluoğlu), Vilhena (Dk. 75 Makouta), Sporar

Goller: Dk. 7 Zubkov, Dk. 17 ve 38 Sikan, Dk. 45+4 Banza ( Trabzonspor ) Dk. 27 Cordova, Dk. 45 (Penaltıdan) Hadergjonaj, Dk. 52 Sporar (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Janvier, Dk. 68 Vilhena (Corendon Alanyaspor) Dk. 45+2 Malheiro, Dk. 50 Mendy, Dk. 59 Batagov ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-3 yendi.

49. dakikada ceza alanı dışından Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın omzuna çarpan top kornere gitti.

52. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan yerden pasında, yakın mesafeden Sporar, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3.

88. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak çeldi. Dönen topu Arif Boşluk tamamlamak istedi ancak Ertuğrul bir kez daha tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Malheiro'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda etkisiz vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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