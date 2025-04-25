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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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