Trabzonspor, Alanyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Bordo-mavililer, bu sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1'lik eşitlikle ayrılarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun forma giymediği maçlarda yaşanan puan kaybı dikkat çekti. Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün görev almadığı 4 karşılaşmada toplam 7 puan kaybetti. Corendon Alanyaspor deplasmanındaki beraberlikte de hücumdaki etkinliğin düşmesi öne çıkan detaylardan biri oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın hücum etkinliği rakamlara da yansıdı. Trabzonspor'da Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme ve Felipe Augusto rakip ceza sahasında 4'er kez topla buluşurken, Corendon Alanyaspor da aynı sayıya ulaştı. Bu veri, ilk yarıda oyunun dengede geçtiğini ortaya koydu.

HAVA TOPLARINDA AVRUPA ZİRVESİ

Trabzonspor, bu sezon hücumda özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Bordo-mavililer, Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde en fazla kafa golü atan takım konumunda bulunuyor. Paul Onuachu'nun 9 golle başı çektiği istatistikte Felipe Augusto 4, Chibuike Nwaiwu 3, Stefan Savic, Danylo Sikan ve Ozan Tufan ise 1'er golle katkı sağladı.

FOLCARELLİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunan Folcarelli, mücadelenin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bordo-mavili oyuncu, bu kartın ardından hafta sonu oynanacak RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Corendon Alanyaspor deplasmanında aldığı beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Onuachu yoksa kahır var

Sonnokta: Fırtına bu kez esemedi

Günebakış: Oldu mu şimdi?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı