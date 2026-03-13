Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor, galibiyetle zirve yarışında yara almak istemiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede görev alamayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber