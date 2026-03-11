Haberler

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama saati, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 14 Mart Cumartesi günü için 20.00 olarak güncellendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı duyurulan müsabakanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.

Kaynak: AA / Can Öcal
