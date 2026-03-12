Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak
Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart'ta oynanacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçında konuk ekip taraftarları stada alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir karar alındı. Mücadelede deplasman tribünü kapalı olacak.
RİZESPOR TARAFTARI STADA ALINMAYACAK
14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçında konuk ekip taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı. Karar doğrultusunda Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmayı deplasman tribününden takip edemeyecek. Kararın güvenlik tedbirleri kapsamında alındığı öğrenildi.