Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. Maç yarın saat 19.15'te Papara Park'ta oynanacak.