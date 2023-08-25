Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda futbolcular taktik çalışması yaptı. Maç yarın saat 19.15'te Papara Park'ta oynanacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman yaptı.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor