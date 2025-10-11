Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanlarda oyuncular, ısınma, pas çalışması ve dayanıklılık antrenmanlarıyla form tutuyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Akşam antrenmanında ise oyuncular 5'e 2 ve şut çalışması yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
