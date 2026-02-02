Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, Bursaspor Basketbol'u 83-75 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk periyodu 18-17, devre ise 32-40 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol : Childress 9, Parsons 8, Yavuz Gültekin 6, Konontsuk 8, Nnoko 12, Berk Akın 2, Delaurier 8, Crawford 13, Yesukan Onar 2, King 7

Trabzonspor : Reed 31, Berk Demir, Yeboah 10, Taylor 16, Delgado 9, Tinkle 11, Cem Ulusoy, Hamm Jr 1, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 18-17

Devre: 32-40

3. Periyot: 55-62

5 faulle çıkanlar: 34.08 Cem Ulusoy, 37.26 Delgado, 38.13 Yeboah ( Trabzonspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 83-75 yendi.

Kaynak: AA


