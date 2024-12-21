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Trabzonspor, Bodrumspor'u 99-77 Yenerek Liderliğe Yerleşti

Trabzonspor, Bodrumspor'u 99-77 Yenerek Liderliğe Yerleşti
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor, Çağdaş Bodrumspor'u 99-77 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Maçta çekişmeli anlar yaşanırken, Trabzonspor'un yıldızları Mitchell Creek ve Tykyvion Gordon etkili bir performans sergiledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 99-77 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye dengede başlayan iki takım birbirine üstünlük kuramazken ilk periyot 25-25 berabere sonuçlandı.

Çekişmeli anlara sahne olan ikinci periyodu bordo-mavililer, Mitchell Creek ve Tykyvion Gordon'un etkili oyunuyla 48-45 önde tamamladı.

Okben Ulubay'ın 3 sayılık basketlerinin de etkili olduğu üçüncü periyodu 77-63 önde bitiren ev sahibi takım, parkeden 99-77 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
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