Trabzonspor - Bodrum FK Maçı Öncesi Heyecan Dorukta

TRABZONSPOR ile Bodrum FK Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın oynayacakları maçla 3'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın Bodrum FK'nın konuğu olacak. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç öncesi 46 puanla 8'inci sırada yer alan bordo-mavililer, kalan maçlarını da kazanarak Türkiye Kupası'nda yaşadığı hüsranı unutturmak istiyor. 35 puanla 17'nci sırada yer alan ev sahibi takım Bodrum FK ise kümede kalabilmek için sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

İki takım 1'i Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi. 2024-25 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında da rakibini 3-2 mağlup edip, adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.