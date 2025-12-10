Haberler

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapan futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
