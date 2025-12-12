Haberler

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi kenetlendi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sakat ve cezalı oyuncularına rağmen galibiyet için kenetlendi. Onuachu'nun yokluğunda hücumda Augusto ve Muçi ikilisi ön planda. Defans hattında ise savunma revizyonları gündemde.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı can sıksa da bordo-mavili takım galibiyet için kenetlendi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maç öncesi kenetlenmiş durumda. Sakat ve cezalı oyunculara rağmen ligde 10 maçlık yenilmezlik serisini rakibi karşısında da sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde, taraftarlar da maçın biletlerini tüketti. Tekke döneminin en yüksek seyirci kapasitesinin olacağı karşılaşmada bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayarak itici güç olacak.

Onuachu'nun yokluğu planları değiştirdi

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 34'e çıkaran Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk yarının bitimine 2 hafta kala zorlu karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Trabzonspor'un gol silahı Onuachu, geride kalan 15 haftalık bölümde fire vermeden tüm maçlarda top koşturmuş, 11 gol ve 1 asist katkısı vermişti. Oyuncunun yokluğunda Teknik Direktör Fatih Tekke ön bölgede yeni çözüm yolları için alternatifler üzerinde duruyor.

Hücumda Augusto ve Muçi ikilisi ön planda

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, Nijeryalı golcünün yokluğunda hücum hattında Augusto - Muçi ikilisine şans vermesi bekleniyor. Sakatlığının ardından Göztepe maçında kısa süre alan Augusto'nun hafta içinde antrenmanlarındaki performansı belirleyici olacak. Ligin son 3 haftasında ortaya koyduğu performansla yükselişini sürdüren Ernest Muçi de Tekke'nin en önemli hücum gücü olarak ön plana çıkıyor.

Wagner Pina'ın yokluğunda savunmada revizyon

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın 78. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kalan Wagren Pina'ın Beşiktaş maçında da forma giyemeyecek olması savunma kurgusundaki dengelerin yeniden şekillenmesine yol açacak. Ancak Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerin başında defans hattı geliyor.

Savic'in durumunun belirsizliği, Baniya'nın ameliyat olması alternatif noktasında teknik heyeti yeni çözümler üretmeye iterken, sağ bekte Mustafa Eskihellaç, sol beke ise Arif Boşluk'un çekilmesi planlar arasında yer alıyor. Fatih Tekke'nin, Batagov'un yanına Serdar Saatçi veya Okay Yokuşlu'yu koyması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
