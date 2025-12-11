Haberler

Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

