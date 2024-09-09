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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oyun, topla şiddetli koşular ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Bordo-mavililerin antrenmanı dar alanda oyun, topla şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor Beşiktaş Güncel Spor

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