Haberler

Trabzonspor, Beşiktaş GAİN'e Mağlup Oldu

Trabzonspor, Beşiktaş GAİN'e Mağlup Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş GAİN'i konuk etti. Maçta kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk periyotta geri düşerek 84-98 mağlup oldu. Marcquise Reed, Trabzonspor'un en skorer ismi olurken Beşiktaş'tan Ante Zizic öne çıktı.

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TRABZONSPOR: Marcquise Reed 21, Dae Dae Grant 12, Tres Tinkle 9, Cem Ulusoy, Alican Güney, Berk Demir 5, Akwasi Yeboah 11, Royce Hamm 15, Ege Arar, Tony Taylor 5, Karlis Silins 6, Dorukhan Engindeniz

BEŞİKTAŞ GAİN: Jonah Metthews 12, Devon Dotson 8, İsmael Kamagate 11, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 8, Canor Morgan 6, Brynton Lemar 14, Canberk Kuş, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 10, Anti Zizic 20

1'İNCİ PERİYOT: 15-31

DEVRE: 36-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-78

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş Gain'i konuk ettiği maçtan 84-98 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş GAİN'e 84-98 mağlup oldu. Maça kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili ekip, ilk periyotta 15-31'lik skorla geri düşerken devreyi 36-50 geride kapattı. İkinci yarıda Marcquise Reed'in performansı ve Royce Hamm ile Akwasi Yeboah'ın katkılarıyla farkı azaltmaya çalışan Trabzonspor, savunmada Beşiktaş'ın etkili hücumlarını durdurmakta zorlanınca parkeden yenilgiyle ayrıldı. 21 sayıyla Trabzonspor'dan Marcquise Reed maçın en skorer oyuncusu olurken, konuk ekipte Ante Zizic 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR DA İZLEDİ

Trabzonspor'un futbolcuları Folcarelli, Felipe Augusto, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan, bordo-mavili basketbol takımının Beşiktaş GAİN ile oynadığı karşılaşmayı Hayri Gür Spor Salonu'nda takip etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Okay Yokuşlu ile Ozan Tufan'a eşleri ve çocukları da eşlik etti. Her iki oyuncunun çocukları, maç boyunca tribünlerde renkli ve coşkulu anlar yaşadı. Felipe Augusto ile Folcarelli ise mücadeleyi saha kenarından birlikte takip etti. İkilinin maç sırasında sık sık sohbet ettiği ve karşılaşmayı yakından izlediği gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.