Trabzonspor, Benjamin Bouchouari ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile her sezon 1 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun opsiyon hakkı bordo-mavili kulübe ait olacak.

Yapılan anlaşmaya göre Bouchouari'ye her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Son sezonda opsiyonun kullanılması halinde ise oyuncunun ücreti 1 milyon 200 bin Euro olacak.

Trabzonspor, faslı futbolcunun transferi için Fransa temsilcisi AS Saint Etienne Kulübü ile de anlaşma sağladı. Buna göre bordo-mavili kulüp, Fransız ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon Euro'yu üç taksit halinde ödeyecek. Ayrıca Bouchouari'nin başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek bedelin yüzde 15'i AS Saint Etienne'e verilecek. - TRABZON

