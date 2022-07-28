Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı - Haberler

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Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı

Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı.

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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı.

Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan genç oyuncularından Batuhan Kör, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'ya bedelsiz olarak geçici transfer oldu. Trabzonspor, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla resmi maçta forma şansı bulamadı.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Batuhan Kör Trabzonspor Bursaspor Manisa Spor Haberler

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