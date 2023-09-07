Trabzonspor, Batista Mendy'i transfer etmek için görüşmelere başladı

Trabzonspor, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Angers SCO formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'i transfer görüşmelerini tamamlamak için Trabzon'a getirdi. Fransız oyuncu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Oyuncu daha sonra kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.