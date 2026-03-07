Trabzonspor Basketbol Takımı, Royce Dewayne'nin sözleşmesini uzattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'nin sözleşmesini uzattı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Dewayne ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Birlikte yazacak daha çok hikayemiz var. Royce Dewayne Hamm Jr. iki yıl daha bizimle." denildi.