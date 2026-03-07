Haberler

Trabzonspor Basketbol Takımı, Royce Dewayne'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr. ile sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Kulüp, bu iş birliği ile daha fazla başarı elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'nin sözleşmesini uzattı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Dewayne ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Birlikte yazacak daha çok hikayemiz var. Royce Dewayne Hamm Jr. iki yıl daha bizimle." denildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
