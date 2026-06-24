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Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li pivot Xavier Tillman'ı renklerine bağladı

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Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman ile anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar
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