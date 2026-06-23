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Trabzonspor Basketbol Takımı, Shaquille Harrison ile Yiğit Arslan transferlerini duyurdu

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Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Shaquille Harrison ve Beşiktaş GAİN'den ayrılan Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Shaquille Harrison ile Beşiktaş GAİN'den ayrılan Yiğit Arslan'ı transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Shaquille Harrison ve 30 yaşındaki Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Shaquille ve Yiğit'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde NBA ekipleri Phoenix Suns, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Lakers gibi takımlarda forma giyen oyun kurucu şutör Shaquille Harrison, son olarak Fransa liginde mücadele eden ASVEL formasını terletti.

Galatasaray, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji gibi takımlarda forma giyen milli basketbolcu Yiğit Arslan ise son 3 sezon Beşiktaş GAİN'de görev yaptı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
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