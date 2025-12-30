Haberler

Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşü için çağrı

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe destek çağrısında bulunarak, Filistin'deki olaylara dikkat çekti ve taraftarları etkinliğe katılmaya davet etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için destek çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan paylaşımda Doğan, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için taraftarlara çağrıda bulundu.

Doğan, mesajında, "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hala bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında mazlumun yanındayız. Tüm camiamızı, taraftarlarımızı 1 Ocak sabahı 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırıyorum. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
