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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oyunu Kullandı

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Trabzonspor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Ertuğrul Doğan, oyunu kullanarak seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oyunu kullandı

TRABZON - Trabzonspor Kulübü'nün, olağan seçimli genel kurulunda Başkan Ertuğrul Doğan oyunu kullandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak olan seçimlerle sona erecek olan genel kurulun ikinci gününde başkan adayı Ertuğrul Doğan oyunu kullandı. Seçimlerin Trabzonspor adına hayırlı olması yönünde temennide bulunan Doğan, 8 numaralı sandıkta oy verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Oyunu Kullandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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